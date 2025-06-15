Президент Ирана: США предоставляли Израилю разведданные перед атаками

США и ряд стран Европы предоставляли Израилю разведывательную информацию по Ирану перед совершением им атак по территории исламской республики.

США и ряд стран Европы предоставляли Израилю разведывательную информацию по Ирану перед совершением им атак по территории исламской республики.

Как передает Report, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе заседания кабинета министров.

"Вместо того, чтобы предотвратить эти жестокие нападения, мы видим, как они, США и ряд стран Европы, оказывают Израилю политическую поддержку, а также помогают вооружением и разведывательной информацией. Те же самолеты, ракеты и оружие, которые Израиль имеет в своем распоряжении сегодня и использует против нас, были предоставлены этими же странами, а его разведывательная информация, которой располагает Израиль, была получена благодаря радарам и военным системам США и ряда стран Европы", - сказал Пезешкиан, слова которого приводятся на сайте пресс-службы иранского президента.

Он также сообщил, что "один из американских чиновников" в разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи говорил, что Израиль "не способен к каким-либо действиям без разрешения США".

"Это как раз то, что мы сегодня видим", - добавил Пезешкиан.