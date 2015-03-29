Президент Ирана призвал к финальным шагам в переговорах

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "Шестерке" международных посредников необходимо сделать заключительные шаги на пути к достижению соглашения по ядерной программе. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с канцлером Германией Ангелой Меркель.

"Мы достигли чувствительной стадии. Иран проявил достаточно гибкости в ходе переговоров, теперь другой стороне необходимо сделать заключительные шаги", — заявил Рухани.

В ходе телефонной беседы оба политика отметили необходимость отмены санкций против Ирана.

В швейцарском городе Лозанна 26 марта начался очередной раунд переговоров между "шестеркой" (куда входят Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и Германия) и Ираном. Стороны прилагают дипломатические усилия для выработки политической части соглашения до конца марта и всеобъемлющего — до конца июня.