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    Президент Ирана признал право граждан на протест, если он не перерастает в насилие

    Политик признал право граждан на протест, но только если он не перерастает в насилие

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал в воскресенье вечером демонстрации, охватившие страну в последние дни.

    Как передает Reportcо ссылкой на ТАСС, слова главы государства приводит телеканал Press TV.

    Политик признал право граждан на протест, но только если он не перерастает в насилие

    "Протест и критика - конституционные права граждан, если они отличны от насилия и нанесения ущерба общественной собственности", - цитирует телеканал Роухани.

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