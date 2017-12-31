Президент Ирана признал право граждан на протест, если он не перерастает в насилие

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал в воскресенье вечером демонстрации, охватившие страну в последние дни.

Как передает Reportcо ссылкой на ТАСС, слова главы государства приводит телеканал Press TV.

Политик признал право граждан на протест, но только если он не перерастает в насилие

"Протест и критика - конституционные права граждан, если они отличны от насилия и нанесения ущерба общественной собственности", - цитирует телеканал Роухани.