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Президент Ирана посетит Саудовскую Аравию для участия в саммите ОИС

Президент Ирана посетит Саудовскую Аравию для участия в саммите ОИС Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Саудовскую Аравию для участия во внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), который пройдет в Эр-Рияде 12 ноября.
Другие страны
6 ноября 2023 г. 20:38
Президент Ирана посетит Саудовскую Аравию для участия в саммите ОИС

Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Саудовскую Аравию для участия во внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), который пройдет в Эр-Рияде 12 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила иранская газета Etemad.

Секретариат ОИС ранее анонсировал встречу лидеров стран - членов объединения, целью которой станет "обсуждение жестокой израильской агрессии против палестинского народа". В рамках подготовки к саммиту министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии Хосейн Амир Абдоллахиян и Фейсал бен Фархан Аль Сауд провели телефонный разговор. Как отмечается в заявлении иранского внешнеполитического ведомства, распространенном по итогам переговоров, президент исламской республики выступил одним из инициаторов саммита.

10 марта Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипотношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и государственный министр по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан несколько дней вели переговоры в Пекине. По их итогам было сделано трехстороннее заявление.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). После нападений в январе 2016 года на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульство в Мешхеде толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.

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Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti İƏS sammitində iştirak üçün Səudiyyə Ərəbistanına səfər edəcək

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