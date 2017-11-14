Президент Ирана посетил пострадавшую от землетрясения провинцию Керманшах

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Роухани посетил наиболее пострадавшую от мощного землетрясения западную провинцию Керманшах, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Глава иранского государства заявил, что правительство и ВС намерены задействовать все ресурсы и возможности для оказания помощи населению региона и содействия по возвращению жителей к нормальной жизни.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в ночь на 13 ноября на границе Ирана и Ирака. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. По последним данным, жертвой стихии стали по меньшей мере 450 человек, более 7 тысяч пострадали.

Поисковые работы продолжаются.

Сегодня в Иране объявлен траур.