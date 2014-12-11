Президент Ирана назвал падение цен на нефть заговором

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Резкое падение цен на нефть "политически мотивировано". Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани на заседании правительства 10 декабря.

В своем заявлении он подчеркнул, что происходящее на нефтяном рынке является заговором, направленным против стран Ближнего Востока и всего исламского мира.

Экономика Ирана, зависящая от экспорта нефти, пострадала от падения цен на мировых рынках.

Представители Тегерана требуют от стран ОПЕК сокращения добычи нефти для того, чтобы ее цена снова начала расти.