Президент Ирана Хасан Роухани посетит Францию с двухдневным визитом

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Роухани в среду начинает двухдневный визит в Париж, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

В столицу Франции Роухани прибудет из Италии, где он встречался с президентом и премьер-министром страны, а также был на приеме у папы Римского Франциска в Ватикане.

Визит Роухани во Францию был первоначально запланирован на 16-18 ноября 2015 года, однако затем был отложен из-за серии терактов, потрясших Париж 13 ноября и унесших жизни более 130 человек.

Иран 16 января избавился от большинства наложенных на страну санкций — в этот день МАГАТЭ представило доклад, подтвердив готовность властей страны реализовать созданную для нее путем долгих переговоров программу по значительному снижению своего ядерного потенциала. Позднее ЕС и США подтвердили снятие с Ирана экономических и финансовых санкций, связанных с его ядерной программой.

Снятие санкций с Ирана, в частности, снова открыло для страны доступ к международной банковской системе, что позволит ИРИ покупать за рубежом ранее недоступные товары – такие, как самолеты, автомобили, промышленное оборудование и лекарства.

Во время визита Роухани в Италию 25-26 января страна уже подписала целый ряд торговых договоров на общую сумму от 15 до 17 млрд. евро, включая строительство нефтепровода. Ожидается, что в ходе парижской части европейской поездки Роухани также будет подписано несколько значимых для Ирана деловых соглашений.