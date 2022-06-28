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Президент Ирака ратифицировал закон о запрете нормализации отношений с Израилем

Президент Ирака ратифицировал закон о запрете нормализации отношений с Израилем Президент Ирака Бархам Салех ратифицировал закон о запрете нормализации отношений с Израилем.
Другие страны
28 июня 2022 г. 22:45
Президент Ирака ратифицировал закон о запрете нормализации отношений с Израилем

Президент Ирака Бархам Салех ратифицировал закон о запрете нормализации отношений с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник его пресс-служба.

"Президент Ирака получил одобренный парламентом закон о криминализации нормализации отношений с Израилем, - приводит издание Shafaq News заявление пресс-службы. - Бархам Салех ратифицировал закон, который вступил в силу с момента его публикации в официальной "Иракской газете" 20 июня 2022 года". Представители президента подтвердили его позицию "в поддержку палестинского народа и его борьбы за свои законные права и освобождение своей земли".

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