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Президент Ирака потребовал расследовать обстоятельства пожара на севере страны

Президент Ирака потребовал расследовать обстоятельства пожара на севере страны Президент Ирака Абдель Латиф Рашид требует начать расследование обстоятельств пожара на свадьбе в провинции Найнава на севере страны, приведшего к многочисленным жертвам.
Другие страны
27 сентября 2023 г. 11:32
Президент Ирака потребовал расследовать обстоятельства пожара на севере страны

Президент Ирака Абдель Латиф Рашид требует начать расследование обстоятельств пожара на свадьбе в провинции Найнава на севере страны, приведшего к многочисленным жертвам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал на своей странице в соцсети "X".

"Мы подчеркиваем необходимость провести расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, и принять все необходимые меры для предотвращения подобных трагедий в будущем, - подчеркнул президент. - Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

В банкетном зале в Эль-Хамдании, где в ночь со вторника на среду вспыхнул пожар, проходила свадьба. Телеканал Al Sumaria сообщает, что невеста погибла, ее тело уже извлекли из-под завалов.

Минздрав Ирака пока не обновил информацию о погибших и раненых: согласно последним официальным данным, в результате трагедии 100 человек погибли, еще 150 пострадали. Но Иракское общество Красного Полумесяца сообщало о 450 погибших и пострадавших в результате пожара. По версии телеканала Al Arabiya, 120 человек погибли, еще 200 пострадали.

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Версия на английском языке Iraqi president demands investigation into circumstances of fire in Nineveh

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