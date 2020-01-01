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Президент Ирака осудил беспорядки у посольства США в Багдаде

Президент Ирака осудил беспорядки у посольства США в Багдаде

Президент Ирака Бархам Салех осудил организацию беспорядков у комплекса посольства США в Багдаде. 

Как передает Report, его заявление во вторник приводит агентство Reuters.

Салех заявил, что попытка проникновения на территорию американского посольства является нарушением международных соглашений по обеспечению защиты иностранных дипломатических миссий в стране. 

"Попытка прорваться в американское посольство в Багдаде представляет собой нарушение международных протоколов и соглашений, которые подписало иракское правительство", - говорится в сообщении.

Иракский президент также призвал силы безопасности Ирака обеспечить защиту иностранных представительств и обратился к протестующим с требованием покинуть территорию американского посольства.

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