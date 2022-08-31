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Президент Ирака назвал проведение новых выборов в парламент выходом из кризиса

Президент Ирака назвал проведение новых выборов в парламент выходом из кризиса Проведение досрочных выборов в Совет представителей (парламент) Ирака станет выходом из сложившегося в стране политического кризиса.
Другие страны
31 августа 2022 г. 03:18
Президент Ирака назвал проведение новых выборов в парламент выходом из кризиса

Проведение досрочных выборов в Совет представителей (парламент) Ирака станет выходом из сложившегося в стране политического кризиса.

Как передает Report, об этом заявил иракский президент Бархам Салех, выступление которого транслировалось по национальному телевидению.

"Проведение досрочных парламентских выборов в соответствии с национальными интересами является выходом из кризиса в стране", - указал президент. По его словам, то, что сейчас происходит в Ираке, - это "глубокий политический кризис, связанный с системой управления и ее бессилием изменить ситуацию".

Салех признал, что Ираку "нужны серьезные реформы, которые устранят структурные дефекты системы управления в стране". По убеждению президента, необходимы изменения в конституции, которые должны быть инициированы в ближайшее время". "Сохранение нынешнего положения, - добавил президент Ирака, - еще больше усилит коррупцию и создаст угрозу существованию иракского государства".

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Версия на азербайджанском языке İraq Prezidenti yeni parlament seçkilərini böhrandan çıxış yolu adlandırıb

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