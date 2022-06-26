Президент Индонезии заявил о необходимости восстановить поставки продовольствия

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о необходимости урегулирования конфликта в Украине путем переговоров, чтобы восстановить глобальные цепочки поставок продовольствия.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о необходимости урегулирования конфликта в Украине путем переговоров, чтобы восстановить глобальные цепочки поставок продовольствия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.

По его данным, индонезийский лидер выступил перед отъездом в Германию для участия в саммите Группы семи (Индонезия - страна-партнер). Конфликт должен быть урегулирован, а "глобальные цепочки поставок продовольствия восстановлены", сказал Видодо, отметив, что будет призывать лидеров России и Украины найти возможность для диалога.