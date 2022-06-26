О нас

Президент Индонезии заявил о необходимости восстановить поставки продовольствия

Президент Индонезии заявил о необходимости восстановить поставки продовольствия Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о необходимости урегулирования конфликта в Украине путем переговоров, чтобы восстановить глобальные цепочки поставок продовольствия.
Другие страны
26 июня 2022 г. 13:12
Президент Индонезии заявил о необходимости восстановить поставки продовольствия

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о необходимости урегулирования конфликта в Украине путем переговоров, чтобы восстановить глобальные цепочки поставок продовольствия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.

По его данным, индонезийский лидер выступил перед отъездом в Германию для участия в саммите Группы семи (Индонезия - страна-партнер). Конфликт должен быть урегулирован, а "глобальные цепочки поставок продовольствия восстановлены", сказал Видодо, отметив, что будет призывать лидеров России и Украины найти возможность для диалога.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
25 июня 2022 г. 12:05
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
24 июня 2022 г. 16:31
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
23 июня 2022 г. 16:37
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
23 июня 2022 г. 16:30
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
23 июня 2022 г. 14:14
Инженерно-саперное подразделение Азербайджанской армии
ФотоИнженерно-саперное подразделение Азербайджанской армии
23 июня 2022 г. 12:25
Пакистан намерен расширить торговые связи с Азербайджаном и реализовать проекты в Карабахе
Пакистан намерен расширить торговые связи с Азербайджаном и реализовать проекты в Карабахе
22 июня 2022 г. 19:27
Тофик Зульфугаров: Азербайджано-узбекские отношения движутся к военному союзничеству
Тофик Зульфугаров: Азербайджано-узбекские отношения движутся к военному союзничеству
22 июня 2022 г. 13:13
В Азербайджане повышаются зарплаты депутатов Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане повышаются зарплаты депутатов Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ
20 июня 2022 г. 20:30
Путешественник из Украины: В Карабахе большие перспективы для развития туризма
Путешественник из Украины: В Карабахе большие перспективы для развития туризма
20 июня 2022 г. 11:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi