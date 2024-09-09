Президент Индонезии с 10 сентября переедет в новую столицу страны

Президент Индонезии Джоко Видодо с 10 сентября окончательно переезжает в новую столицу страны Нусантару.

Президент Индонезии Джоко Видодо с 10 сентября окончательно переезжает в новую столицу страны Нусантару.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Jakarta Globe.

По его информации, Джоко Видодо начнет работу в своей резиденции в Нусантаре с 10 сентября и проработает там до окончания своего президентского срока. "Дворец "Гаруда", который станет рабочим местом президента, готов. Поэтому вполне нормально, что президент хочет узнать, каково это - работать во дворце "Гаруда", прежде чем передать полномочия следующему президенту. Этот проект действительно является его наследием", - приводит издание слова его пресс-секретаря Хасана Насби.

Джоко Видодо высказал идею переноса столицы Индонезии из Джакарты в 2019 году. Первоначально планировалось, что мегаполис появится на острове Калимантан к 2024 году. На эти цели было выделено почти 32 млрд долларов, однако из-за пандемии реализация проекта была приостановлена. В середине января 2022 года глава государства объявил, что новая столица будет называться Нусантара (в переводе означает "архипелаг"). 28 июля Джоко Видодо приехал туда, чтобы провести первые рабочие дни, однако 30 июля он вернулся в Джакарту, где располагается правительство страны. Избранный президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что стремится завершить строительство Нусантары и готов туда переехать.