Президент Индонезии призвал отказаться от деления стран на развитые и развивающиеся

Мир должен отказаться от деления стран на развитые и развивающиеся.

Мир должен отказаться от деления стран на развитые и развивающиеся.

Как передает Report, об этом президент Индонезии Джоко Видодо заявил, выступая в Нью-Дели на саммите G20.

"Нам необходимо положить конец дихотомии, которая разделяет мир на север и юг, развитые и развивающиеся страны, на восток и запад", - привел его слова секретариат.

"Индонезия продолжает высказывать мнения и интересы стран глобального Юга, а также поощрять более широкое региональное представительство. По этой причине я приветствую участие Африканского союза в G20", - добавил Видодо.

Саммит G20 проходит в Индии с 9 по 10 сентября. В субботу после длительного обсуждения и согласования удалось принять итоговое совместное заявление. Индонезия председательствовала в "двадцатке" в прошлом году.