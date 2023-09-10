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Президент Индонезии призвал отказаться от деления стран на развитые и развивающиеся

Президент Индонезии призвал отказаться от деления стран на развитые и развивающиеся Мир должен отказаться от деления стран на развитые и развивающиеся.
Другие страны
10 сентября 2023 г. 09:00
Президент Индонезии призвал отказаться от деления стран на развитые и развивающиеся

Мир должен отказаться от деления стран на развитые и развивающиеся.

Как передает Report, об этом президент Индонезии Джоко Видодо заявил, выступая в Нью-Дели на саммите G20.

"Нам необходимо положить конец дихотомии, которая разделяет мир на север и юг, развитые и развивающиеся страны, на восток и запад", - привел его слова секретариат.

"Индонезия продолжает высказывать мнения и интересы стран глобального Юга, а также поощрять более широкое региональное представительство. По этой причине я приветствую участие Африканского союза в G20", - добавил Видодо.

Саммит G20 проходит в Индии с 9 по 10 сентября. В субботу после длительного обсуждения и согласования удалось принять итоговое совместное заявление. Индонезия председательствовала в "двадцатке" в прошлом году.

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