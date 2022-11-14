Президент Индонезии призвал главу ЕК к гибкости вопросе принятия декларации G20

Президент Индонезии Джоко Видодо в понедельник на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен призвал ее к поддержке и гибкости в вопросе принятия итогового документа на саммите Группы двадцати (G20) на Бали.

Президент Индонезии Джоко Видодо в понедельник на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен призвал ее к поддержке и гибкости в вопросе принятия итогового документа на саммите Группы двадцати (G20) на Бали.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу, чтобы конкретные результаты работы G20, которых ждет мир, были достигнуты. Ваша поддержка и гибкость были бы высоко оценены. Я надеюсь, что сотрудничество между Индонезией и Европейским союзом, а также в формате АСЕАН - ЕС будет продолжать укрепляться", - сказал он.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что президент Индонезии призывает лидеров западных стран смягчить риторику в отношении России на саммите Группы двадцати на Бали. Как отмечает издание, это необходимо для того, чтобы Россия согласилась на принятие итоговой резолюции.

Подчеркивается, что итоговая декларация саммита будет рассматриваться Видодо как "личный успех". "Политико" отмечает, что Саудовская Аравия, Индия, Бразилия и Китай не хотят осуждать Россию в итоговой декларации саммита. "Пекин сочтет невозможной" любую критику в адрес России, подчеркивает газета.