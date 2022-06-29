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Президент Индонезии посетит Украину

Президент Индонезии посетит Украину Президент Индонезии Джоко Видодо сегодня посетит Украину. Он вместе со своей командой едет в Киев из Польши.
Другие страны
29 июня 2022 г. 10:51
Президент Индонезии посетит Украину

Президент Индонезии Джоко Видодо сегодня посетит Украину. Он вместе со своей командой едет в Киев из Польши.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Видодо.

"Перемышль, Польша, в девять часов вечера я с делегацией едем в Киев, Украину. Мы начали эту миротворческую миссию", - написал он.

Напомним, ранее стало известно, что президент Индонезии посетит Киев и Москву. Он намерен добиться немедленного прекращения боевых действий в Украине.

Также индонезийский лидер намерен обсудить пути разрешения глобального продовольственного и энергетического кризисов.

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