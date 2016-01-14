​Президент Индонезии назвал взрывы в Джакарте терактом

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президент Индонезии Джоко Видодо назвал взрывы, прогремевшие cегодня в столице страны, терактом, сообщает Report со ссылкой на AFP.

"Наша нация и наш народ не должны бояться, акты терроризма нас не победят, я надеюсь, что общество останется спокойным. Мы все сожалеем о погибших в результате инцидента, но также осуждаем то, что нарушило нашу безопасность и мир и распространило страх среди людей", - заявил Видодо.

Ранее сообщалось, что серия взрывов произошла в центре индонезийской столицы, в городе была слышна стрельба. По данным полиции, в городе прогремели до шести взрывов. Один из них произошел напротив торгового центра.

Боевики использовали гранаты во время серии нападений. Число погибших достигло шести человек.