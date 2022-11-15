Президент Индонезии: Мы не должны разделять мир на части

Мы не должны разделять мир на части. Он не должен погрузиться в состояние новой холодной войны.
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Примечательно, что большую часть своей речи президент произнес на индонезийском языке, однако этот фрагмент сказал по-английски.
В ходе своего выступления Видодо также указал на необходимость остановить войну, напрямую не упоминая конфликт в Украине.
"На всех нас лежит ответственность не только перед нашими народами, но и людьми всего мира. Быть ответственным в этой ситуации означает то, что мы должны остановить войну. Если война не закончится, миру будет трудно двигаться дальше. Если войну не остановить, нам будет трудно нести ответственность за будущее этого и следующих поколений", - подчеркнул президент Индонезии.