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Президент Индонезии: Мы не должны разделять мир на части

Президент Индонезии: Мы не должны разделять мир на части Мы не должны разделять мир на части. Он не должен погрузиться в состояние новой холодной войны.
Другие страны
15 ноября 2022 г. 08:32
Президент Индонезии: Мы не должны разделять мир на части

Мы не должны разделять мир на части. Он не должен погрузиться в состояние новой холодной войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо на открытии саммита "Большой двадцатки" (G20) на Бали.

Примечательно, что большую часть своей речи президент произнес на индонезийском языке, однако этот фрагмент сказал по-английски.

В ходе своего выступления Видодо также указал на необходимость остановить войну, напрямую не упоминая конфликт в Украине.

"На всех нас лежит ответственность не только перед нашими народами, но и людьми всего мира. Быть ответственным в этой ситуации означает то, что мы должны остановить войну. Если война не закончится, миру будет трудно двигаться дальше. Если войну не остановить, нам будет трудно нести ответственность за будущее этого и следующих поколений", - подчеркнул президент Индонезии.

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Версия на азербайджанском языке İndoneziya prezidenti: “Biz dünyanı hissələrə bölməməliyik”

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