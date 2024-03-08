Президент Индии выдвинула в верхнюю палату парламента тещу премьера Британии

Президент Индии Драупади Мурму выдвинула в Раджья Сабху (верхнюю палату парламента - ред.) писательницу и благотворительницу Судху Мурти, которая также является тещей премьера Великобритании Риши Сунака.

Президент Индии Драупади Мурму выдвинула в Раджья Сабху (верхнюю палату парламента - ред.) писательницу и благотворительницу Судху Мурти, которая также является тещей премьера Великобритании Риши Сунака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, индийский премьер-министр Нарендра Моди отметил, что это выдвижение стало признанием ее вклада "в социальную работу, филантропию и образование".

"Я рад, что президент Индии выдвинул кандидатуру Судхи Мурти в Раджья Сабху. Вклад госпожи Судхи в различные области, включая социальную работу, филантропию и образование, огромен и вдохновляет. Ее присутствие в Раджья Сабхе является мощным свидетельством нашей Нари Шакти ("женской силы" - ред.), примером силы и потенциала женщин в формировании судьбы нашей нации. Желаю ей плодотворной парламентской работы", - написал он в соцсети X.

Верхняя палата Индии включает 245 членов, большинство из которых избираются законодательными собраниями штатов и союзных территорий, но 12 депутатов назначает лично президент - как правило, за вклад в искусство, литературу и науку, а также общественную и социальную деятельность.