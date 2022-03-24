Президент Индии совершит первый в истории официальный визит в Туркменистан

Президент Индии Рам Натх Ковинд посетит Ашхабад с 1 по 4 апреля. Это будет первый в истории визит президента Индии в Туркменистан.

Президент Индии Рам Натх Ковинд посетит Ашхабад с 1 по 4 апреля. Это будет первый в истории визит президента Индии в Туркменистан.

Как сообщает Report, в ходе официального визита запланирована встреча с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Отмечается, что стороны обсудят различные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, включая реализацию решений саммита Центральная Азия – Индия, состоявшегося в январе этого года.

Также ожидается подписание некоторых соглашений и меморандумов о взаимопонимании. После визита в Туркменистан Рам Натх Ковинд отправится в Нидерланды.