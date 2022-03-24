О нас
Аудио новости

Президент Индии совершит первый в истории официальный визит в Туркменистан

Президент Индии совершит первый в истории официальный визит в Туркменистан Президент Индии Рам Натх Ковинд посетит Ашхабад с 1 по 4 апреля. Это будет первый в истории визит президента Индии в Туркменистан.
Другие страны
24 марта 2022 г. 10:36
Президент Индии совершит первый в истории официальный визит в Туркменистан

Президент Индии Рам Натх Ковинд посетит Ашхабад с 1 по 4 апреля. Это будет первый в истории визит президента Индии в Туркменистан.

Как сообщает Report, в ходе официального визита запланирована встреча с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Отмечается, что стороны обсудят различные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, включая реализацию решений саммита Центральная Азия – Индия, состоявшегося в январе этого года.

Также ожидается подписание некоторых соглашений и меморандумов о взаимопонимании. После визита в Туркменистан Рам Натх Ковинд отправится в Нидерланды.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Indian president to make first-ever official visit to Turkmenistan

Самое важное

На заседании Совета МИД ОИС приняты 4 резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана
На заседании Совета МИД ОИС приняты 4 резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана
23 марта 2022 г. 20:03
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
23 марта 2022 г. 15:42
Washington Post написал о профессионализме азербайджанской армии во Второй Карабахской войне
Washington Post написал о профессионализме азербайджанской армии во Второй Карабахской войне
23 марта 2022 г. 14:41
В Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале
ФотоВ Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале
23 марта 2022 г. 08:38
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
23 марта 2022 г. 03:26
Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты с Путиным и Зеленским
Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты с Путиным и Зеленским
22 марта 2022 г. 20:49
Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту США
Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту США
22 марта 2022 г. 10:07
Озеро в Суговушан становится спортивным и туристическим центром
ФотоОзеро в Суговушан становится спортивным и туристическим центром
21 марта 2022 г. 13:12
В Украине водитель азербайджанской компании оказался в осажденном Крюкове
В Украине водитель азербайджанской компании оказался в осажденном Крюкове
21 марта 2022 г. 10:00
Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
20 марта 2022 г. 20:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi