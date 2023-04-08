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Президент Индии совершила полет на истребителе

Президент Индии совершила полет на истребителе Президент Индии Драупади Мурму совершила получасовой полет на истребителе Су-30МКИ.
Другие страны
8 апреля 2023 г. 14:19

Президент Индии Драупади Мурму совершила получасовой полет на истребителе Су-30МКИ.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении администрации главы государства.

"Президент Индии Драупади Мурму совершила сегодня исторический боевой вылет на истребителе Су-30МКИ на военно-воздушной базе Тезпур в штате Ассам. Президент, которая является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Индии, летала около 30 минут, обозревая реку Брахмапутра и долину Тезпур с видом на Гималаи, прежде чем вернуться на базу ВВС", - заявили в офисе Мурму.

Истребителем управлял капитан индийских ВВС Навин Кумар.

"Самолет летел на высоте около двух километров над уровнем моря и со скоростью около 800 км в час", - сообщили в администрации. Мурму стала второй женщиной-президентом Индии, совершившей полет на Су-30МКИ. До нее это сделала в 2009 году занимавшая тогда пост президента страны Пратибха Патил.

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