Президент Индии распустила нижнюю палату парламента

Президент Индии Драупади Мурму после прошедших выборов в парламент распустила старый состав нижней палаты.

Президент Индии Драупади Мурму после прошедших выборов в парламент распустила старый состав нижней палаты.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает секретариат президента.

"Кабинет министров на своем заседании, состоявшемся 5 июня, рекомендовал президенту немедленно распустить 17-й состав (нижней палаты парламента) Лок Сабха. Президент приняла рекомендации Кабинета министров и подписала указ о роспуске Лок Сабхи 17-го созыва в порядке осуществления полномочий, предоставленных ей подпунктом (b) пункта (2) статьи 85 Конституции", - говорится в сообщении.

Выборы в нижнюю палату парламента Индии проходили в семь этапов с 19 апреля по 1 июня, подсчет голосов завершился 4 июня. Борьба разворачивалась за 543 места в нижней, или "народной", палате (Лок Сабхе). Для победы партии или коалиции необходимо набрать простое большинство в 272 места.

По итогам состоявшихся выборов в парламент партия Нарендры Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543.