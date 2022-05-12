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Президент и премьер-министр Финляндии поддержали вступление страны в НАТО

Президент и премьер-министр Финляндии поддержали вступление страны в НАТО Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО "без промедления".
Другие страны
12 мая 2022 г. 11:36
Президент и премьер-министр Финляндии поддержали вступление страны в НАТО

Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО "без промедления".

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили в четверг президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин.

"Финляндия должна незамедлительно подать заявку на вступление в НАТО", - говорится в совместном заявлении Ниинисте и Марин.

"Мы надеемся, что национальные шаги, все еще необходимые для принятия этого решения, будут предприняты быстро в течение следующих нескольких дней".

Мнение финнов о вступлении в НАТО быстро изменилось после ситуации в Украине. Общественная поддержка вступления Финляндии в НАТО за последние месяцы выросла до рекордных показателей: последний опрос общественного вещателя YLE показал, что 76% финнов выступают за вступление в НАТО и только 12% - против, в то время как поддержка членства в НАТО за годы до войны в Украине составляла всего около 25%.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya Prezidenti və Baş naziri ölkənin NATO-ya daxil olmasını dəstəkləyib

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