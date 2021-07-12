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Президент и премьер Италии приняли футболистов сборной

Президент и премьер Италии приняли футболистов сборной Президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр страны Марио Драги приняли в понедельник футболистов национальной сборной, одержавших в воскресенье победу в финале чемпионата Европы по футболу.
Другие страны
12 июля 2021 г. 23:58

Президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр страны Марио Драги приняли в понедельник футболистов национальной сборной, одержавших в воскресенье победу в финале чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию вел телеканал "РAI-News-24".

«Вчера вечером вы заслужили победу не только по пенальти, вы столкнулись с двумя серьезными препятствиями: с игрой на домашнем стадионе противников и с быстрым голом, который поставил бы любого на колени, - сказал футболистам на встрече в Квиринальском дворце Маттарелла, лично присутствовавший на финале чемпионата Европы на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. - Вас окружала любовь итальянцев, и вы ответили взаимностью, оказав честь спорту».

Главный тренер сборной Роберто Манчини сообщил, что команда посвящает свою победу всем итальянцам. "Не буду скрывать своего удовлетворения от того, что мы сделали, написав одну из самых красивых страниц в истории футбола", - подчеркнул он.

"Спорт неотделим от истории народов. Сегодня именно вы вошли в историю", - заявил премьер Драги во время встречи со спортсменами во дворце Киджи.

Напомним, что в воскресенье сборная Италии в серии пенальти обыграла сборную Англии со счетом 3:2.

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