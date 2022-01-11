О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент и премьер Болгарии ушли на карантин

Президент и премьер Болгарии ушли на карантин Президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Кирил Петков и несколько министров ушли на самоизоляцию после заседания совета по безопасности, у одного из участников которого впоследствии выявили коронавирус COVID-19.
Другие страны
11 января 2022 г. 23:34
Президент и премьер Болгарии ушли на карантин

Президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Кирил Петков и несколько министров ушли на самоизоляцию после заседания совета по безопасности, у одного из участников которого впоследствии выявили коронавирус COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

Положительный тест на коронавирус был выявлен у спикера парламента Николы Минчева.

По словам главы Минздрава Ангела Кунчева, все участники заседания чувствуют себя хорошо, однако ушли на самоизоляцию в качестве меры предосторожности. Планируется, что все они останутся на самоизоляции семь дней.

Премьер, таким образом, будет работать удаленно, а посещать мероприятия вместо него будет вице-премьер Калина Константинова.

На встрече присутствовали также глава МВД, министр обороны, министр финансов и другие члены основных политических партий. В ходе заседания обсуждалась позиция Болгарии по отношению к Северной Македонии. Петков планировал визит в Северную Македонию 18 января, однако теперь он может быть отложен.

В Болгарии, население которой составляет около 7 млн человек, за последние сутки выявили 6,7 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan Prezidenti və baş naziri karantinə alınıb

Самое важное

Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о провокации Армении
Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о провокации Армении
11 января 2022 г. 20:59
Минобороны: Ситуация на Кяльбаджарском направлении обострилась
Минобороны: Ситуация на Кяльбаджарском направлении обострилась
11 января 2022 г. 20:36
МИД: Руководство Армении несет прямую ответственность за обострение ситуации в регионе
МИД: Руководство Армении несет прямую ответственность за обострение ситуации в регионе
11 января 2022 г. 20:16
МО: Азербайджанская армия не обстреливала гражданское население в Красном Базаре
МО: Азербайджанская армия не обстреливала гражданское население в Красном Базаре
10 января 2022 г. 15:27
Медучреждения в связи с выявлением омикрон-штамма обратились к гражданам
Медучреждения в связи с выявлением омикрон-штамма обратились к гражданам
10 января 2022 г. 14:39
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
10 января 2022 г. 13:16
СГБ предупредила о фальшивых аккаунтах в социальных сетях
СГБ предупредила о фальшивых аккаунтах в социальных сетях
10 января 2022 г. 11:16
Посольство Азербайджана в Казахстане снова обратилось к гражданам
Посольство Азербайджана в Казахстане снова обратилось к гражданам
10 января 2022 г. 08:20
Хулуси Акар: Нашей целью является достижение прочного мира и стабильности на всем Кавказе
Хулуси Акар: Нашей целью является достижение прочного мира и стабильности на всем Кавказе
8 января 2022 г. 19:09
ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе
ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе
8 января 2022 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi