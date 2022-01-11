Президент и премьер Болгарии ушли на карантин

Президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Кирил Петков и несколько министров ушли на самоизоляцию после заседания совета по безопасности, у одного из участников которого впоследствии выявили коронавирус COVID-19.

Президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Кирил Петков и несколько министров ушли на самоизоляцию после заседания совета по безопасности, у одного из участников которого впоследствии выявили коронавирус COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press .

Положительный тест на коронавирус был выявлен у спикера парламента Николы Минчева.

По словам главы Минздрава Ангела Кунчева, все участники заседания чувствуют себя хорошо, однако ушли на самоизоляцию в качестве меры предосторожности. Планируется, что все они останутся на самоизоляции семь дней.

Премьер, таким образом, будет работать удаленно, а посещать мероприятия вместо него будет вице-премьер Калина Константинова.

На встрече присутствовали также глава МВД, министр обороны, министр финансов и другие члены основных политических партий. В ходе заседания обсуждалась позиция Болгарии по отношению к Северной Македонии. Петков планировал визит в Северную Македонию 18 января, однако теперь он может быть отложен.

В Болгарии, население которой составляет около 7 млн человек, за последние сутки выявили 6,7 тыс. новых случаев заражения COVID-19.