Президент Хорватии назвал руководство ЕС самым бездарным в истории

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал руководство ЕС "самым бездарным в истории" и предложил отправить в отставку главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Об этом он заявил во вторник, выступая на церемонии, посвященной годовщине основания Хорватс

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал руководство ЕС "самым бездарным в истории" и предложил отправить в отставку главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил во вторник, выступая на церемонии, посвященной годовщине основания Хорватского военного училища им. Туджмана в Загребе.

Миланович назвал нынешнее руководство ЕС "камарильей". "Это самое бездарное поколение европейских политиков в истории, это люди, которые абсолютно не отдают себе отчет в последствиях того, что они делают, и того, что было раньше", - цитирует Милановича газета Jutarnji list.

Президент рассказал о недавнем скандале между Загребом и Брюсселем, сообщив, что Боррель направил главе МИД Хорватии Гордану Грличу Радману "скандальное, безобразное и лживое письмо". "Как центральная европейская власть обращается к своему полноправному члену в ответ на законный запрос воспринимать нас, как остальных? Говорится ложь, придумывается резолюция повышенной безопасности, решения европейских советов и ложь, ложь, ложь. Что мы должны теперь требовать? Отставки этого человека, это был его официальный ответ государству Хорватия", - заявил Миланович журналистам.

"В этом письме видно, как к хорватской верхушке власти относится госслужащий Брюсселя. Они воспринимают нас как слепоглухонемых дураков", - отметил президент, добавив, что необходимо расследовать коррупционный скандал с бывшим заместителем Европарламента Евой Кайли и "выяснить, в чьих интересах она лоббировала".