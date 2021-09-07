Президент Гвинеи Альфа Конде объявил голодовку

Президент Гвинеи Альфа Конде, арестованный 5 сентября военными, отказывается принимать пищу.

Президент Гвинеи Альфа Конде, арестованный 5 сентября военными, отказывается принимать пищу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на гвинейский новостной портал Guinee 360.

"На данный момент наша основная забота - здоровье президента. Получено известие, что он отказывается принимать пищу", - цитирует портал своего собеседника. По его словам, здоровье главы государства ухудшается с каждым днем.

Партийный функционер отметил, что политическое бюро RPG соберется в ближайшие дни с тем, чтобы оценить ситуацию и выступить с заявлением. С момента военного переворота партия не опубликовала ни одного обращения или официального сообщения.

"Для того, чтобы объявить о своей позиции партия должна провести консультации", - заявил ее представитель.