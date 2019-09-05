Президент Гватемалы ввел осадное положение в шести департаментах страны

Президент Гватемалы Джимми Моралес в среду ввел осадное положение в шести департаментах страны сроком на 30 дней. На такой шаг он пошел после нападения наркоторговцев на армейский патруль в районе Эстор в департаменте Исабаль, унесшего жизни троих военнослужащих.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Prensa Libre.

На время действия особого правового режима вводятся ограничения на передвижение граждан, проведение собраний и ношение оружия. Представители власти смогут в упрощенном порядке проводить задержания и допросы подозреваемых.

В течение трех дней парламент республики должен ознакомиться с решением главы государства и одобрить его.