Президент Грузии выступила за введение ограничений для россиян в республике

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает непонятным, почему правительство республики не вводит ограничения для россиян, находящихся в республике, а также не ограничивает их деятельность.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает непонятным, почему правительство республики не вводит ограничения для россиян, находящихся в республике, а также не ограничивает их деятельность, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Непонятно, почему не принято никаких мер и правовых норм для тех, кто массово прибывает из России, для их деятельности, особенно в таких сферах, как здравоохранение и образование, или же приобретение недвижимости и не выплата установленных налогов", - сказала она сегодня, выступая на торжествах, посвященных Дню независимости Грузии.