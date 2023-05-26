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Президент Грузии выступила за введение ограничений для россиян в республике

Президент Грузии выступила за введение ограничений для россиян в республике Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает непонятным, почему правительство республики не вводит ограничения для россиян, находящихся в республике, а также не ограничивает их деятельность.
Другие страны
26 мая 2023 г. 19:15
Президент Грузии выступила за введение ограничений для россиян в республике

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает непонятным, почему правительство республики не вводит ограничения для россиян, находящихся в республике, а также не ограничивает их деятельность, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Непонятно, почему не принято никаких мер и правовых норм для тех, кто массово прибывает из России, для их деятельности, особенно в таких сферах, как здравоохранение и образование, или же приобретение недвижимости и не выплата установленных налогов", - сказала она сегодня, выступая на торжествах, посвященных Дню независимости Грузии.

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Версия на английском языке Zourabichvili calls for introduction of restrictions for Russians in Georgia

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