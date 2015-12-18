Президент Грузии поприветствовал заключение ЕК по Грузии

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поприветствовал заключение Еврокомиссии (ЕК) по либерализации визового режима с ЕС, сообщает Report со ссылкой на Грузия Online.

"Приветствую отчет Еврокомиссии в связи с выполнением Плана действий по либерализации визового режима, который полностью отражает тот прогресс, которого достигла Грузия на протяжении последних трех лет. Правительство и власти Грузии с большими усилиями в кратчайшие сроки смогли полностью удовлетворить все требования, которые предусмотрены Планом действий", - говорится в заявлении президента.

Сейчас задачей властей является достойно пройти процесс по либерализации визового режима в максимально короткие сроки.

"С сегодняшнего дня впереди нас ждет очень ответственный процесс, который должен увенчаться принятием политического решения Евросоюзом, что официально откроет границы Евросоюза для граждан Грузии… Наш выбор является европейским выбором, Европа является нашим благополучием и прогрессом, больше Европы в Грузии и больше Грузии в Европе", - подчеркнул Маргвелашвили.

Еврокомиссия в пятницу, 18 декабря, обнародовала окончательный отчет о выполнении Грузией Плана действий о либерализации визового режима с Евросоюзом (VLAP) с положительной оценкой.