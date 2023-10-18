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Президент Грузии назвала фарсом процедуру импичмента против нее

Президент Грузии назвала фарсом процедуру импичмента против нее Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала фарсом процедуру импичмента против нее.
Другие страны
18 октября 2023 г. 14:51
Президент Грузии назвала фарсом процедуру импичмента против нее

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала фарсом процедуру импичмента против нее.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", Зурабишвили считает, что обвинения ее в нарушении конституции необоснованны.

"Этим процессом импичмента вы наносите ущерб не мне, а стране", - сказала она.

Президент считает, что решение по импичменту парламентским большинством уже принято "где-то в высших кругах правящей партии "Грузинская мечта" или где-то на Севере". Также, Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении политического курса Грузии.

Она обратилась к главам стран Евросоюза с просьбой не оставлять Грузию. "Я обращаюсь к нашим партнерам от имени грузинского народа - предоставьте Грузии статус кандидата по вступлению в Евросоюз", - заявила Зурабишвили.

В ближайшие часы в парламенте Грузии состоится голосование по импичменту президента.

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Версия на английском языке President of Georgia calls impeachment procedure against her a farce

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