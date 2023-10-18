Президент Грузии назвала фарсом процедуру импичмента против нее

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала фарсом процедуру импичмента против нее.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", Зурабишвили считает, что обвинения ее в нарушении конституции необоснованны.
"Этим процессом импичмента вы наносите ущерб не мне, а стране", - сказала она.
Президент считает, что решение по импичменту парламентским большинством уже принято "где-то в высших кругах правящей партии "Грузинская мечта" или где-то на Севере". Также, Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении политического курса Грузии.
Она обратилась к главам стран Евросоюза с просьбой не оставлять Грузию. "Я обращаюсь к нашим партнерам от имени грузинского народа - предоставьте Грузии статус кандидата по вступлению в Евросоюз", - заявила Зурабишвили.
В ближайшие часы в парламенте Грузии состоится голосование по импичменту президента.