Президент Греции: войну в Сирии можно завершить только при сотрудничестве РФ, США и ЕС

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент Греции Прокопис Павлопулос считает, что войну в Сирии можно завершить только при условии обеспечения "гармоничного сотрудничества" РФ, США и ЕС.

Как передает Report, об этом он заявил во вторник во время государственного обеда в Афинах, в котором принял участие находящийся в стране с официальным визитом президент США Барак Обама.

"Господин президент, чтобы защитить беженцев и остановить терроризм, война в Сирии и в регионе в целом должна быть прекращена. Это общая цель, которая требует гармоничного сотрудничества США, ЕС и России", - отметил Павлопулос.