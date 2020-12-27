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Президент Греции сделала прививку от COVID-19

Президент Греции сделала прививку от COVID-19 Президент Греции Катерина Сакелларопулу сделала в воскресенье прививку от коронавируса в афинской больнице "Эвангелисмос".
Другие страны
27 декабря 2020 г. 17:02
Президент Греции сделала прививку от COVID-19
Катерина Сакелларопулу

Президент Греции Катерина Сакелларопулу сделала прививку от коронавируса в афинской больнице "Эвангелисмос".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, вакцинацию показывал в прямом эфире греческий телеканал ERT-1.

Ранее до нее первыми вакцинацию в Греции прошли медсестра реанимационного отделения афинской больницы "Эвангелисмос" Эфстатия Камписиули и пожилой пациент Михалис Йованидис, который находится в отделении для престарелых той же больницы. Вакцина разработана американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech.

Позднее будет сделана прививка премьер-министру Кириакосу Мицотакису.

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