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Президент Греции распустила парламент страны

Президент Греции распустила парламент страны Президент Греции Катерина Сакелларопулу подписала указ о роспуске парламента страны.
Другие страны
22 апреля 2023 г. 22:49
Президент Греции распустила парламент страны

Президент Греции Катерина Сакелларопулу подписала указ о роспуске парламента страны.

Как передает Report, об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

Указ президента о роспуске парламента и назначении выборов на 21 мая был вывешен вечером руководителем охраны высшего законодательного органа бригадным генералом Фотисом Дуицисом на специальной доске объявлений у двери восточного входа в парламент.

В указе также отмечается, что новый состав парламента, который изберут по итогам выборов 21 мая, будет созван 1 июня, когда состоится приведение к присяге новых депутатов, а 2 июня новый парламент изберет своего председателя.

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