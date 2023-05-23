О нас

Президент Греции передаст мандат на формирование правительства левоцентристам

Президент Греции передаст мандат на формирование правительства левоцентристам Президент Греции Катерина Сакелларопулу планирует 23 мая принять лидера левоцентристской партии ПАСОК Никоса Андрулакиса и вручить ему мандат на формирование правительства.
Другие страны
23 мая 2023 г. 17:25
Президент Греции передаст мандат на формирование правительства левоцентристам

Президент Греции Катерина Сакелларопулу планирует 23 мая принять лидера левоцентристской партии ПАСОК Никоса Андрулакиса и вручить ему мандат на формирование правительства.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет "Катимерини".

В соответствии с Конституцией страны президент должен предложить сформировать правительство партии, получившей третье место на парламентских выборах после того, как представители первых двух - "Новой демократии" и СИРИЗЫ отказались от формирования кабинетов.

Ранее лидер партии СИРИЗА Алексис Ципрас отказался формировать правительство "ввиду отсутствия возможностей", а премьер-министр Кириакос Мицотакис вернул мандат на формирование кабинета в расчете на новые выборы в конце июня.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Глава МАГАТЭ поблагодарил главу МИД КНР за поддержку идеи зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ поблагодарил главу МИД КНР за поддержку идеи зоны безопасности вокруг ЗАЭС
23 мая 2023 г. 17:39
В Париже железнодорожники устроили протест в здании ЕК
В Париже железнодорожники устроили протест в здании ЕК
23 мая 2023 г. 15:43
Еврокомиссия выделила Украине новый транш макрофинансовой помощи в €1,5 млрд
Еврокомиссия выделила Украине новый транш макрофинансовой помощи в €1,5 млрд
23 мая 2023 г. 15:24
В результате беспорядков в Кардиффе пострадали более 10 полицейских
В результате беспорядков в Кардиффе пострадали более 10 полицейских
23 мая 2023 г. 13:36
Во врезавшейся в ограждения недалеко от Белого дома машине нашли нацистский флаг
Во врезавшейся в ограждения недалеко от Белого дома машине нашли нацистский флаг
23 мая 2023 г. 12:48
В Литве из-за разлива опасных веществ эвакуировали около 500 человек
В Литве из-за разлива опасных веществ эвакуировали около 500 человек
23 мая 2023 г. 10:57
В Таиланде семь школьников погибли при обрушении крыши спортплощадки
В Таиланде семь школьников погибли при обрушении крыши спортплощадки
23 мая 2023 г. 10:36
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
23 мая 2023 г. 08:59
Парламент Перу объявил президента Мексики персоной нон грата
Парламент Перу объявил президента Мексики персоной нон грата
23 мая 2023 г. 08:55
Главы МИД Германии и Венгрии вступили в перепалку в Брюсселе
Главы МИД Германии и Венгрии вступили в перепалку в Брюсселе
23 мая 2023 г. 08:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi