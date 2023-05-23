Президент Греции передаст мандат на формирование правительства левоцентристам

Президент Греции Катерина Сакелларопулу планирует 23 мая принять лидера левоцентристской партии ПАСОК Никоса Андрулакиса и вручить ему мандат на формирование правительства.

Президент Греции Катерина Сакелларопулу планирует 23 мая принять лидера левоцентристской партии ПАСОК Никоса Андрулакиса и вручить ему мандат на формирование правительства.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет "Катимерини".

В соответствии с Конституцией страны президент должен предложить сформировать правительство партии, получившей третье место на парламентских выборах после того, как представители первых двух - "Новой демократии" и СИРИЗЫ отказались от формирования кабинетов.

Ранее лидер партии СИРИЗА Алексис Ципрас отказался формировать правительство "ввиду отсутствия возможностей", а премьер-министр Кириакос Мицотакис вернул мандат на формирование кабинета в расчете на новые выборы в конце июня.