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Президент Греции перечислила часть зарплаты на борьбу с COVID-19

Президент Греции перечислила часть зарплаты на борьбу с COVID-19

Президент Греции Екатерина Сакелларопулу сообщила, что перечислит часть зарплаты на борьбу с коронавирусом, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Президент республики Катерина Сакелларопулу, учитывая сложную экономическую ситуацию в стране из-за пандемии коронавируса, решила как минимальный знак солидарности в течение следующих двух месяцев внести половину своей заработной платы на специальный счет", - говорится в сообщении администрации президента.

Отметим, что в Греции подтверждены 1156 случаев инфицирования новым коронавирусом, умерли 38 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.

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