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Президент Греции: ЕС выиграет от интеграции Западных Балкан

Президент Греции: ЕС выиграет от интеграции Западных Балкан Европейский Союз только выиграет от включения западно-балканских стран в состав сообщества.
Другие страны
29 августа 2023 г. 14:09
Президент Греции: ЕС выиграет от интеграции Западных Балкан

Европейский Союз только выиграет от включения западно-балканских стран в состав сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила президент Греции Катерина Сакелларопулу.

По ее словам, Греция всегда поддерживала членство западно-балканских стран в Евросоюзе.

"Европа только выиграет от интеграции [в состав ЕС стран] Западных Балкан", - заявила она.

Она также подчеркнула, что это было бы выгодно для Европейского Союза и народов Западных Балкан: "Это пошло бы на пользу обеим сторонам".

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstan Prezidenti: "Aİ Qərbi Balkanların inteqrasiyasından faydalanacaq"
Версия на английском языке Greek president: EU to benefit from integration of Western Balkans

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