Президент Греции: ЕС выиграет от интеграции Западных Балкан

Европейский Союз только выиграет от включения западно-балканских стран в состав сообщества.

Европейский Союз только выиграет от включения западно-балканских стран в состав сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила президент Греции Катерина Сакелларопулу.

По ее словам, Греция всегда поддерживала членство западно-балканских стран в Евросоюзе.

"Европа только выиграет от интеграции [в состав ЕС стран] Западных Балкан", - заявила она.

Она также подчеркнула, что это было бы выгодно для Европейского Союза и народов Западных Балкан: "Это пошло бы на пользу обеим сторонам".