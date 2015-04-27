 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Греции: Афины не покинут еврозону

    Мы выплатим все наши долги до последнего евро

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Греция со временем вернет кредиторам все заемные средства и в конечном итоге останется в еврозоне. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в опубликованном в немецком интернет-издании Spiegel Online интервью президент Греции Прокопис Павлопулос. 

    "В семидесятых годах Греция боролась за то, чтобы стать частью Европы", - отметил он. Именно поэтому существование республики "за пределами Европы невозможно себе представить", считает глава государства. "Я даже не думаю о выходе страны из еврозоны", - заявил Павлопулос.

    "Мы выплатим все наши долги до последнего евро, - заявил президент. - Мы должны сохранить сбалансированный бюджет и постепенно сокращать сумму задолженности".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi