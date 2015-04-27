Президент Греции: Афины не покинут еврозону

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Греция со временем вернет кредиторам все заемные средства и в конечном итоге останется в еврозоне. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в опубликованном в немецком интернет-издании Spiegel Online интервью президент Греции Прокопис Павлопулос.

"В семидесятых годах Греция боролась за то, чтобы стать частью Европы", - отметил он. Именно поэтому существование республики "за пределами Европы невозможно себе представить", считает глава государства. "Я даже не думаю о выходе страны из еврозоны", - заявил Павлопулос.

"Мы выплатим все наши долги до последнего евро, - заявил президент. - Мы должны сохранить сбалансированный бюджет и постепенно сокращать сумму задолженности".