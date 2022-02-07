Президент Гондураса заразилась коронавирусом

Президент Гондураса Сиомара Кастро сообщила о положительном результате ее теста на коронавирус. Она отметила, что переносит болезнь легко.

Президент Гондураса Сиомара Кастро сообщила о положительном результате ее теста на коронавирус. Она отметила, что переносит болезнь легко.

Как передает Report, об этом написала политик на своей странице в Twitter .

"Вчера результат ПЦР-теста был отрицательным, сегодня - положительный. Обследование показало незначительные симптомы. Я продолжаю участвовать в реализации плана моего правительства по возвращению к демократическому и конституционному порядку в дистанционном режиме", - отметила президент.

По официальным данным, с начала пандемии в 10-миллионной центральноамериканской республике выявлено более 392 тыс. случаев заражения, 10,5 тыс. человек умерли от последствий заражения.