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Президент Гондураса заразилась коронавирусом

Президент Гондураса заразилась коронавирусом Президент Гондураса Сиомара Кастро сообщила о положительном результате ее теста на коронавирус. Она отметила, что переносит болезнь легко.
Другие страны
7 февраля 2022 г. 04:14
Президент Гондураса заразилась коронавирусом
Сиомара Кастро

Президент Гондураса Сиомара Кастро сообщила о положительном результате ее теста на коронавирус. Она отметила, что переносит болезнь легко.

Как передает Report, об этом написала политик на своей странице в Twitter.

"Вчера результат ПЦР-теста был отрицательным, сегодня - положительный. Обследование показало незначительные симптомы. Я продолжаю участвовать в реализации плана моего правительства по возвращению к демократическому и конституционному порядку в дистанционном режиме", - отметила президент.

По официальным данным, с начала пандемии в 10-миллионной центральноамериканской республике выявлено более 392 тыс. случаев заражения, 10,5 тыс. человек умерли от последствий заражения.

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