О нас

Президент: Гондурас отправит спецкомиссию на границу Мексики и США

Президент: Гондурас отправит спецкомиссию на границу Мексики и США Гондурас отправляет спецкомиссию на границу Мексики и США для проверки ситуации с мигрантами.
Другие страны
29 января 2025 г. 12:27
Президент: Гондурас отправит спецкомиссию на границу Мексики и США

Гондурас отправляет спецкомиссию на границу Мексики и США для проверки ситуации с мигрантами.

Как передает Report, об этом заявила президент страны Сиомара Кастро в соцсетях.

"Я поручила недавно созданному комитету по управлению миграционными вопросами немедленно, в течение 72 часов, осуществить техническую миссию по проверке и поддержке ситуации с мигрантами на южной границе США и северной границе Мексики", - отметила она.

По ее словам, на фоне радикальной миграционной политики Гондурас готов поддержать тесный диалог с США, чтобы "политика взаимности и уважения была подтверждена обеими странами на благо наших народов".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Honduras Meksika-ABŞ sərhədinə xüsusi komissiya göndərəcək

Самое читаемое

Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
24 января 2025 г. 18:32
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
23 января 2025 г. 20:22
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 января 2025 г. 13:48
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
23 января 2025 г. 11:52
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
22 января 2025 г. 15:10
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
24 января 2025 г. 17:42
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
24 января 2025 г. 11:28
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
25 января 2025 г. 17:00
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
25 января 2025 г. 13:32
Путин поручил провести ревизию танкерного флота
Путин поручил провести ревизию танкерного флота
23 января 2025 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi