Президент: Гондурас отправит спецкомиссию на границу Мексики и США

Гондурас отправляет спецкомиссию на границу Мексики и США для проверки ситуации с мигрантами.

Гондурас отправляет спецкомиссию на границу Мексики и США для проверки ситуации с мигрантами.

Как передает Report, об этом заявила президент страны Сиомара Кастро в соцсетях.

"Я поручила недавно созданному комитету по управлению миграционными вопросами немедленно, в течение 72 часов, осуществить техническую миссию по проверке и поддержке ситуации с мигрантами на южной границе США и северной границе Мексики", - отметила она.

По ее словам, на фоне радикальной миграционной политики Гондурас готов поддержать тесный диалог с США, чтобы "политика взаимности и уважения была подтверждена обеими странами на благо наших народов".