Штайнмайер: Потрясен антисемитской травлей на улицах Германии

Война Израиля против ХАМАС существенно влияет на немецкое общество.

Война Израиля против ХАМАС существенно влияет на германское общество.

Как передает Report со ссылкой на DW, об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Штайнмайер выразил обеспокоенность негативным влиянием конфликта на Ближнем Востоке на общественный мир в Германии.

"Я поражен одобрением террора, антисемитской травлей на наших улицах. Я резко и решительно осуждаю это. Недопустимо, что евреи спустя 85 лет после погромов 9 ноября 1938 года не чувствуют себя в безопасности в нашей стране", – сказал он.

Штайнмайер отметил, что живущие и желающие жить в Германии должны соблюдать правила мирного сосуществования. "Свобода выражения мнений имеет свои пределы и заканчивается там, где она перерастает в насилие и ненависть", - сказал он.