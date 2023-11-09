Штайнмайер: Потрясен антисемитской травлей на улицах Германии

Война Израиля против ХАМАС существенно влияет на германское общество.
Как передает Report со ссылкой на DW, об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Штайнмайер выразил обеспокоенность негативным влиянием конфликта на Ближнем Востоке на общественный мир в Германии.
"Я поражен одобрением террора, антисемитской травлей на наших улицах. Я резко и решительно осуждаю это. Недопустимо, что евреи спустя 85 лет после погромов 9 ноября 1938 года не чувствуют себя в безопасности в нашей стране", – сказал он.
Штайнмайер отметил, что живущие и желающие жить в Германии должны соблюдать правила мирного сосуществования. "Свобода выражения мнений имеет свои пределы и заканчивается там, где она перерастает в насилие и ненависть", - сказал он.