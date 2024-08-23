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Президент Германии утвердил дату выборов в Бундестаг

Президент Германии утвердил дату выборов в Бундестаг Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер официально утвердил дату выборов в Бундестаг (парламент ФРГ) - 28 сентября 2025 года.
Другие страны
23 августа 2024 г. 17:55
Президент Германии утвердил дату выборов в Бундестаг

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер официально утвердил дату выборов в Бундестаг (парламент ФРГ) - 28 сентября 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы германского государства.

"Президент по рекомендации правительства ФРГ сегодня подписал распоряжение о выборах в Бундестаг 2025 года. Выборы германского Бундестага 21-го созыва состоятся 28 сентября 2025 года", - информировала канцелярия.

Согласно федеральному закону о выборах, голосование должно проходить или в воскресенье, или в закрепленный на законодательном уровне праздничный день.

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