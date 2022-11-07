О нас

Президент Германии: Украина должна самостоятельно принять решение о переговорах с РФ

Президент Германии: Украина должна самостоятельно принять решение о переговорах с РФ Украина должна самостоятельно принимать решение касательно мирных переговоров с Россией.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 06:15
Президент Германии: Украина должна самостоятельно принять решение о переговорах с РФ

Украина должна самостоятельно принимать решение касательно мирных переговоров с Россией.

Как передает Report, об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью телеканалу ARD.

По его словам, украинское общество должно иметь возможность самостоятельно принимать решение в связи с началом переговоров о прекращении огня.

"Мы не можем решать за Украину", - подчеркнул Штайнмайер, добавив, что Киев "должен сказать, когда он хочет провести такие переговоры, и считает ли он их перспективными".

Германский премьер добавил, что инициирование переговоров делается не для того, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров, а для того, чтобы заручиться постоянной поддержкой других стран, которые ранее не помогали Украине в войне против РФ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Almaniya prezidenti: “Ukrayna sülh danışıqlarına müstəqil qərar verməlidir”

Самое читаемое

Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
4 ноября 2022 г. 19:34
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
5 ноября 2022 г. 18:39
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
6 ноября 2022 г. 05:22
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
6 ноября 2022 г. 17:04
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
5 ноября 2022 г. 11:50
Reuters: США обеспокоены угрозами со стороны Ирана в отношении Саудовской Аравии
Reuters: США обеспокоены угрозами со стороны Ирана в отношении Саудовской Аравии
2 ноября 2022 г. 01:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi