Президент Германии: Украина должна самостоятельно принять решение о переговорах с РФ

Украина должна самостоятельно принимать решение касательно мирных переговоров с Россией.

Украина должна самостоятельно принимать решение касательно мирных переговоров с Россией.

Как передает Report , об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью телеканалу ARD.

По его словам, украинское общество должно иметь возможность самостоятельно принимать решение в связи с началом переговоров о прекращении огня.

"Мы не можем решать за Украину", - подчеркнул Штайнмайер, добавив, что Киев "должен сказать, когда он хочет провести такие переговоры, и считает ли он их перспективными".

Германский премьер добавил, что инициирование переговоров делается не для того, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров, а для того, чтобы заручиться постоянной поддержкой других стран, которые ранее не помогали Украине в войне против РФ.