Президент Украины проводит встречу с немецким коллегой в Берлине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье принял президента Украины Владимира Зеленского во дворце Бельвю в условиях усиленных мер безопасности.
Как передает Report, об этом сообщило агентство DTS.
В Берлине усилены меры безопасности из-за визита в Германию президента Зеленского. В берлинском районе Тиргартен, где расположена резиденция президента, были выставлены снайперы.
После переговоров между главами двух государств Зеленского с воинскими почестями примет канцлер Олаф Шольц в федеральной канцелярии.
Позже, как сообщается, они вместе полетят в Аахен, где Зеленскому вручат премию Карла Великого.
О планах визита Зеленского стало известно в СМИ на прошлой неделе, но официально программу держали в секрете до последней минуты.