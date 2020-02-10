Президент Германии по ошибке поздравил руководство Ирана

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что посольство ФРГ в Иране ошибочно отправило от его имени руководству Исламской Республики телеграмму с поздравлением с годовщиной исламской революции. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости об этом сообщает газета Welt.В 2019 году Штайнмайер передал властям Ирана на 40-летие революции "сердечные поздравления" и заверил президента Ирана Хасана Роухани, что Германия приложит все усилия, чтобы обеспечить сохранение ядерной сделки. "В этом году аппарат президента предварительно подготовил текст сообщения в адрес иранских властей, который должен был быть отправлен в посольство Германии в Тегеране с указанием не передавать адресату без дополнительного одобрения Берлина. В свете напряженных отношений с Ираном, Штайнмайер решил не отправлять телеграмму к национальному празднику, но немецкие дипломаты в Тегеране поспешили и отправили послание заранее", - сообщает газета со ссылкой на аппарат президента.Позже посол Германии в Иране уведомил иранские власти об ошибочной отправке телеграммы и о том, что в этом году президент Германии воздерживается от поздравлений в адрес главы Исламской Республики Иран.
Президент Германии по ошибке поздравил руководство ИранаПрезидент Германии по ошибке поздравил руководство Ирана
https://report.az/storage/news/4b81d9ed225b9debef673a4ae93c9457/064870af-308d-4a38-aeb2-846b20e006dc_292.jpg
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