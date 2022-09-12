Президент Германии отправится на похороны Елизаветы II

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправится на государственные похороны королевы Великобритании Елизаветы II.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправится на государственные похороны королевы Великобритании Елизаветы II.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье агентству DPA сообщила представитель главы германского государства.

По ее словам, Штайнмайер посетит похороны, которые состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве в столице Соединенного Королевства.

Отметим, что прощание с Ее Величеством будет проходить в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, а местом последнего упокоения монарха станет построенная в начале XVI века часовня Святого Георгия на территории Виндзорского замка под Лондоном. Точным местом погребения монарха станет расположенная на территории церкви мемориальная часовня Георга VI. Здесь похоронены отец и мать Елизаветы II - Георг VI (1895-1952) и Елизавета Боуз-Лайон (1900-2002), ее сестра Маргарет (1930-2002) и супруг, герцог Эдинбургский Филип (1921-2021), с которым они прожили вместе 73 года.