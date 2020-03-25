Президент Гарвардского университета заразился коронавирусом

Президент Гарвардского университета Лоуренс Бэкоу и его супруга заразились новым коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в его заявлении, опубликованном во вторник на сайте учебного заведения.

По словам Бэкоу, проведенный в понедельник тест на COVID-19 "дал положительный результат". Президент университета отметил, что ни он, ни его супруга Адель "не знают, как заразились". Они, как подчеркнул Бэкоу, с 14 марта ограничили контакты с другими людьми и работали из дома.

Напомним, что студенты Гарвардского университета ранее в этом месяце из-за вируса перешли на дистанционную форму обучения.