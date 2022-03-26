Президент Ганы снизил себе зарплату на фоне топливного кризиса

Президент Ганы Нана Акуфо-Адда вместе с министрами правительства страны сократили свою зарплату на 30% на фоне роста цен на топливо, вызванного санкциями против России.

Президент Ганы Нана Акуфо-Адда вместе с министрами правительства страны сократили свою зарплату на 30% на фоне роста цен на топливо, вызванного санкциями против России.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция «Голос Америки».

Министр финансов страны Кен Офори-Атта заявил, что на сокращение расходов на высших чиновников правительство планирует сэкономить около 400 млн долларов США. Помимо снижения зарплат, сюда входит приостановка зарубежных поездок и покупок иностранных автомобилей.

Оппозиция страны во главе с Харуной Иддрису заявила, что озвученные меры являются популизмом, а сам он «потерял связь с реальностью».