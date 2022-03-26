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Президент Ганы снизил себе зарплату на фоне топливного кризиса

Президент Ганы снизил себе зарплату на фоне топливного кризиса Президент Ганы Нана Акуфо-Адда вместе с министрами правительства страны сократили свою зарплату на 30% на фоне роста цен на топливо, вызванного санкциями против России.
Другие страны
26 марта 2022 г. 05:18
Президент Ганы снизил себе зарплату на фоне топливного кризиса

Президент Ганы Нана Акуфо-Адда вместе с министрами правительства страны сократили свою зарплату на 30% на фоне роста цен на топливо, вызванного санкциями против России.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция «Голос Америки».

Министр финансов страны Кен Офори-Атта заявил, что на сокращение расходов на высших чиновников правительство планирует сэкономить около 400 млн долларов США. Помимо снижения зарплат, сюда входит приостановка зарубежных поездок и покупок иностранных автомобилей.

Оппозиция страны во главе с Харуной Иддрису заявила, что озвученные меры являются популизмом, а сам он «потерял связь с реальностью».

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Версия на азербайджанском языке Qana Prezidenti yanacaq böhranı fonunda öz maaşını aşağı salıb

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