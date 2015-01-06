Президент Гамбии пообещал "избавиться" от заговорщиков

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Президент Гамбии Яйя Джамме пообещал "избавиться" от всех заговорщиков, причастных к попытке свергнуть его с высшего государственного поста, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Я всегда был милосердным, несмотря на сообщения об обратном. Но теперь я буду таким, как от меня ожидают, – я буду хорошим мусульманским лидером, который следует философии "око за око", — заявил Джамме.

По словам президента Гамбии, он намерен "один за другим" избавиться от всех заговорщиков.

30 декабря вооруженные люди пытались захватить президентский дворец в Банжуле, однако президентской охране удалось отбить эту атаку.