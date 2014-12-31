Президент Гамбии, где произошла попытка переворота, находится в Чаде

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/Президент Гамбии Яйя Джамме, в стране которого в ночь на вторник, 30 декабря, произошла попытка военного переворота, находится в Чаде. Военные и дипломатические источники в ночь на вторник сообщили, что в Гамбии произошла попытка военного переворота — вооруженные люди напали на президентский дворец в столице страны, городе Банжуле. Попытка свержения действующего режима произошла в отсутствие президента Яйя Джамме, который находится за границей.

Как сообщил один из очевидцев агентству Reuters, самолет президента Гамбии вечером во вторник приземлился в столице Чада — городе Нджамена. Информации о дальнейших планах главы Гамбии нет, передает РИА Новости.

В свою очередь, по сообщениям СМИ Гамбии, президент Джамме находится либо во Франции, либо в ОАЭ. Ранее сообщалось, что гамбийские силовики ликвидировали предполагаемого организатора неудавшегося военного переворота. По данным агентства Франс Пресс, заговор возглавлял бывший капитан гамбийской армии Ламин Санне.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал "Россия", сам Джамме пришел к власти в результате военного переворота в июле 1994 года, находясь тогда в звании лейтенанта.